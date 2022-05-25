Российские ракеты поразили пункты управления и два радиолокационных поста ПВО Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские ракеты поразили пункты управления и два радиолокационных поста ПВО Украины.
Российские ракеты поразили пункты управления и два радиолокационных поста ПВО Украины
  • РИА Новости

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населённого пункта Днепровское Николаевской области»,— сказал он.

По его словам, также российским ударам были подвергнуты логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута.

Ранее Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы уничтожили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич».

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