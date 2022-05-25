Вооружённые силы России уничтожили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич».

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

В апреле российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.