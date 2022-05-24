Российские правоохранители обнаружили схрон украинских военных в Херсонской области

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Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили в Херсонской области схрон с оружием и снаряжением, которое бросили украинские военные и дезертировали.
Российские правоохранители обнаружили схрон украинских военных в Херсонской области
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Обнаружен очередной схрон военнослужащих украинской армии, которые в период с 24 по 27 февраля текущего года, бросив оружие и амуницию, переодевшись в гражданскую форму одежды, покинули свои боевые позиции», — приводит РИА Новости заявление.

По словам представителя правоохранительных органов, на оставленных позициях находились подразделения ПВО — дезертиры бросили так называемое украинское небо.

Ранее сообщалось, что подростки обнаружили неподалёку от корпуса интерната в Херсоне схрон с оружием ВСУ. Военную форму и автоматы они передали российским военным.

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