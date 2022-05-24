В Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с зерном
- РИА Новости
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«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур», — сообщил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что в населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали территорию компании «Просянский элеватор», где в ближайшее время планируют устроить взрыв.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реки Сейм и Любка в городе Путивле Сумской области, которые планируют подорвать для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.