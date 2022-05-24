В Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с зерном

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в местах хранения зерна в ЛНР, Запорожской и Днепропетровской областях с целью обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с зерном
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур», — сообщил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали территорию компании «Просянский элеватор», где в ближайшее время планируют устроить взрыв.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реки Сейм и Любка в городе Путивле Сумской области, которые планируют подорвать для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.

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