Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в местах хранения зерна в ЛНР, Запорожской и Днепропетровской областях с целью обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур», — сообщил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали территорию компании «Просянский элеватор», где в ближайшее время планируют устроить взрыв.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реки Сейм и Любка в городе Путивле Сумской области, которые планируют подорвать для обвинения российских военных в неизбирательных ударах.