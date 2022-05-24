Военкор RT рассказал об оставленных боевиками на «Азовстали» боеприпасах и взрывных устройствах

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, что боевики «Азова», покидая «Азовсталь», оставили множество боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Об этом он заявил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Горшенин заявил, что в тот день, когда ему удалось побывать на «Азовстали», он насчитал около 30 взрывов.

«Производится разминирование и уничтожение на месте неразорвавшихся боеприпасов и тех, которые оставлены украинскими боевиками для того, чтобы в момент захода наших подразделений как можно больше нанести нам урона», — сказал военкор.

Ранее Горшенин рассказал о работах по разминированию в порту Мариуполя.