Военкор RT рассказал об оставленных боевиками на «Азовстали» боеприпасах и взрывных устройствах

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, что боевики «Азова», покидая «Азовсталь», оставили множество боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Военкор RT рассказал об оставленных боевиками на «Азовстали» боеприпасах и взрывных устройствах
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом он заявил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Горшенин заявил, что в тот день, когда ему удалось побывать на «Азовстали», он насчитал около 30 взрывов.

«Производится разминирование и уничтожение на месте неразорвавшихся боеприпасов и тех, которые оставлены украинскими боевиками для того, чтобы в момент захода наших подразделений как можно больше нанести нам урона», — сказал военкор.

Ранее Горшенин рассказал о работах по разминированию в порту Мариуполя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить