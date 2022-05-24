Военкор RT рассказал об оставленных боевиками на «Азовстали» боеприпасах и взрывных устройствах
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом он заявил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Горшенин заявил, что в тот день, когда ему удалось побывать на «Азовстали», он насчитал около 30 взрывов.
«Производится разминирование и уничтожение на месте неразорвавшихся боеприпасов и тех, которые оставлены украинскими боевиками для того, чтобы в момент захода наших подразделений как можно больше нанести нам урона», — сказал военкор.
Ранее Горшенин рассказал о работах по разминированию в порту Мариуполя.