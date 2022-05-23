Военкор RT рассказал о работах по разминированию в порту Мариуполя

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал о работах по разминированию в порту Мариуполя.

Он сообщил, что на протяжении всей береговой линии в городе находятся неразорвавшиеся боеприпасы, а также могут быть установлены противопехотные мины Вооружённых сил Украины.

На месте работают сводный отряд Центра разминирования Минобороны России и роботизированный комплекс «Уран-6».

«Только что бы произведён подрыв найденного боеприпаса сводным отрядом Центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации», — рассказал Горшенин.

Один из военных сообщил, что на этом месте проходил бой и была уничтожена миномётная батарея.

«Было большое число миномётных мин, уничтожали, 120 калибр, вывозили, также взрыватели и пиротехнические составы к ним. Большое количество пороха было», — рассказал он.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования Вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.