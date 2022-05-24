Глава ДНР Пушилин заявил об активной фазе освобождения города Красный Лиман

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью Интерфаксу об активной фазе освобождения города Красный Лиман в республике.

По его словам, на сегодняшний день на севере ДНР освобождены от украинских войск 28 населённых пунктов.

«Сейчас идёт активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения России совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР. — RT) зашли в сам город», — рассказал он.

Пушилин добавил, что около половины города находится под контролем сил России, ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что город Светлодарск перешёл под оперативный контроль Донецкой Народной Республики.