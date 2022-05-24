Экс-президента Молдавии Додона подозревают в госизмене

Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в госизмене и ряде других преступлений, заявила представитель Генпрокуратуры Марианна Керпек.

Как сообщает UNIMEDIA, антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего главы государства.

«Проводятся обыски... в рамках уголовного дела, возбуждённого по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 («Пассивная коррупция»), ст. 181/2 («Принятие финансирования политической партии преступной организацией»), ст. 337 («Государственная измена») и ст. 330/2 («Незаконное обогащение»)», — сказала Керпек.

В мае 2020 года в сети появился видеофрагмент встречи Игоря Додона с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым. Они обсуждали содержимое чёрной сумки, которую Плахотнюк пытался передать Додону. Экс-президент отказался её брать и передал мужчине по имени Константин, который должен передать её Корнелу.

Игорь Додон опроверг правдивость обсуждений в видео, упомянув, что сумка была вызовом, он не знает, что в ней было, а видео было обнародовано через «олигархические банки».

В январе Додон назвал нынешнее правительство Молдавии самым слабым в истории страны.