В Раде предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров

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Депутат Верховной рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Рады.

Изменения предложено внести в статут внутренней службы Вооружённых сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

Проект предлагает убрать из документа формулировку о том, что прекратить криминальное правонарушение необходимо «не причиняя смерти военнослужащему».

Ранее министерство обороны России показало видеозапись нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины.

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