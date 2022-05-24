В Раде предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Рады.
Изменения предложено внести в статут внутренней службы Вооружённых сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
Проект предлагает убрать из документа формулировку о том, что прекратить криминальное правонарушение необходимо «не причиняя смерти военнослужащему».
Ранее министерство обороны России показало видеозапись нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины.