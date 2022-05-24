Полянский назвал «пиаром» слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным
«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является «чистым пиаром», — приводятся слова Полянского в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.
Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным только для обсуждения прекращения конфликта.
До этого в Кремле заявили, что Путин в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые, по сути, заблокированы украинской стороной.