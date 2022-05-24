На Украине объявили о согласовании увольнения главы «Укртранснафты»
«Предварительно согласовать решение правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» относительно решения акционера АО «Укртранснафта» о прекращении полномочий генерального директора Гавриленко Николая Николаевича в компании», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что новым гендиректором избран Владимир Цепенда.
Ранее стало известно, что по указу президента Украины Владимира Зеленского назначен новый командующий cилами территориальной обороны ВСУ.