На Украине объявили о согласовании увольнения главы «Укртранснафты»

Украинское правительство согласовало решение об увольнении Николая Гавриленко с должности генерального директора компании «Укртранснафта».

«Предварительно согласовать решение правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» относительно решения акционера АО «Укртранснафта» о прекращении полномочий генерального директора Гавриленко Николая Николаевича в компании», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что новым гендиректором избран Владимир Цепенда.

Ранее стало известно, что по указу президента Украины Владимира Зеленского назначен новый командующий cилами территориальной обороны ВСУ.