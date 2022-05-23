СК России расследует попытку подрыва тепловой электростанции в ДНР

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Следователи проводят расследование попытки подрыва тепловой электростанции в городе Светлодарске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России расследует попытку подрыва тепловой электростанции в ДНР
  • РИА Новости

«Следователи СК установят лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — приводит ТАСС заявление.

Местные власти ранее сообщили, что украинские военные предприняли неудачную попытку подрыва дамбы Углегорской ТЭС.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Белгородской и Курской областей.

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