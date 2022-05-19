СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Белгородской и Курской областей

Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Белгородской и Курской областей.

Об этом говорится в заявлении СК в Telegram.

«Следователями СК России возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом»), по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины», — отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что 17 мая украинские военные обстреляли посёлок городского типа Тёткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. В этот же день ВСУ с применением системы залпового огня совершён обстрел села Безымено Грайворонского района Белгородской области.

Также 18—19 мая ВСУ произвели обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Алексеевка и Тёткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях домов при обстреле со стороны ВСУ.