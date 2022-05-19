Глава Белгородской области Гладков сообщил о повреждениях домов при обстреле со стороны ВСУ

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Украинская армия повторно 18 мая подвергла обстрелу приграничное село Солохи, в результате чего ряд домовладений получили повреждения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области Гладков сообщил о повреждениях домов при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности, восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, подрядчики уже соорудили временные перекрытия разбитых окон и кровли, однако на два-три дня остальные работы в селе будут приостановлены до стабилизации ситуации.

На данный момент в населённом пункте восстанавливают линии электропередачи.

Днём 18 мая Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Солохи.

Один человек пострадал.

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