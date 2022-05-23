В ДНР сообщили, что украинские военные за сутки выпустили более 100 снарядов по республике

Украинские военные выпустили за сутки по территории ДНР более 100 снарядов и мин. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы пяти населённых пунктов республики», — отмечается в заявлении в Telegram.

В ДНР добавили, что в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, повреждено три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град».