В армии Белоруссии начался очередной этап проверки сил реагирования, планируется проверка вооружения и техники, а также совершение маршей, сообщило Минобороны республики.

«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Проверка включает в себя снятие образцов вооружений, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега «в ходе совершения маршей различной протяжённости».

Призыв военнообязанных не предусматривается, подчеркнуло министерство.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.