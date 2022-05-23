Российские гаубицы «Гиацинт-С» на Украине уничтожили американские M777

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Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили гаубицы американского производства M777 украинских войск.
Российские гаубицы «Гиацинт-С» на Украине уничтожили американские M777
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Одна из целей у нас была 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу (американских гаубиц) в количестве трёх орудий. В ходе стрельбы на поражение как минимум батарея была подавлена», — сказал командир российской батареи в видео, опубликованном Минобороны России.

21 мая сообщалось, что ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.

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