МО России: украинские военные обстреляли село в Херсонской области

Украинские военные 22 мая обстреляли село Белозёрка в Херсонской области, погибли два человека, сообщает Минобороны России.

«Накануне (22 мая) украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населённого пункта Белозёрка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что погибли два человека, включая 14-летнего подростка.

Повреждено более десяти домов.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града».