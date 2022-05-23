МО России: украинские военные обстреляли село в Херсонской области
«Накануне (22 мая) украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населённого пункта Белозёрка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что погибли два человека, включая 14-летнего подростка.
Повреждено более десяти домов.
Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града».