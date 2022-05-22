Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Волновахи в ДНР
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела ВФУ населённого пункта Волноваха», — заявили в представительстве.
Пострадали женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Данные третьего пострадавшего устанавливаются.
Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града».