Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Волновахи в ДНР

Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате обстрела населённого пункта Волноваха со стороны украинских войск.

Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела ВФУ населённого пункта Волноваха», — заявили в представительстве.

Пострадали женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Данные третьего пострадавшего устанавливаются.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града».