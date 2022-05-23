В ЕС заявили о продолжении переговоров Армении и Азербайджана

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел.

«Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели», — цитирует РИА Новости Мишеля.

Он отметил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопроса безопасности армянского населения Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает кабмин Армении.