В ЕС заявили о продолжении переговоров Армении и Азербайджана

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел.

«Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели», — цитирует РИА Новости Мишеля.

Он отметил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопроса безопасности армянского населения Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Мишель в ходе встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает кабмин Армении.

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