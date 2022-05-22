Мэр Мариуполя заявил о налаживании ситуации с движением общественного транспорта
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«Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышло 12 автобусов», — цитирует его ТАСС.
По словам Иващенко, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.
Отмечается, что в настоящий момент в городе функционируют семь маршрутов, которые соединяют центр с окраинами.
Ранее Иващенко заявил, что ситуация в городе стабилизируется.