Мэр Мариуполя заявил о налаживании ситуации с движением общественного транспорта

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Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что власти города наладили движение общественного транспорта.
Мэр Мариуполя заявил о налаживании ситуации с движением общественного транспорта
  • AP

«Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышло 12 автобусов», — цитирует его ТАСС.

По словам Иващенко, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.

Отмечается, что в настоящий момент в городе функционируют семь маршрутов, которые соединяют центр с окраинами.

Ранее Иващенко заявил, что ситуация в городе стабилизируется.

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