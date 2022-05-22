Мэр Мариуполя заявил о налаживании ситуации с движением общественного транспорта

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что власти города наладили движение общественного транспорта.

«Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышло 12 автобусов», — цитирует его ТАСС.

По словам Иващенко, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.

Отмечается, что в настоящий момент в городе функционируют семь маршрутов, которые соединяют центр с окраинами.

Ранее Иващенко заявил, что ситуация в городе стабилизируется.