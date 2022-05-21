Мэр Мариуполя заявил о стабилизации ситуации в городе

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Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что ситуация в городе стабилизируется.
Мэр Мариуполя заявил о стабилизации ситуации в городе
  • AP

«На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было «прилётов» по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в городе полностью разрушено до 15% домов.

«Если по предварительному подсчёту, можно сказать, что до 15% разрушенных полностью… Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база», — сказал Иващенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.

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