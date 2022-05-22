СК России расследует обстрелы Николаевки в ЛНР и Белозёрки в Херсонской области

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Следственный комитет России расследует обстрелы Николаевки в Луганской Народной Республике и Белозёрки в Херсонской области.
СК России расследует обстрелы Николаевки в ЛНР и Белозёрки в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СК.

«Так, по информации Министерства обороны России, в целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в населённом пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения», — отмечается в заявлении.

По имеющимся предварительным данным, в результате удара по населённому пункту Белозёрка в Херсонской области погибли три человека, а ещё десять были ранены.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.

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