СК России расследует обстрелы Николаевки в ЛНР и Белозёрки в Херсонской области

Следственный комитет России расследует обстрелы Николаевки в Луганской Народной Республике и Белозёрки в Херсонской области.

Об этом говорится в Telegram-канале СК.

«Так, по информации Министерства обороны России, в целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в населённом пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения», — отмечается в заявлении.

По имеющимся предварительным данным, в результате удара по населённому пункту Белозёрка в Херсонской области погибли три человека, а ещё десять были ранены.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.