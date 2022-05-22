СК России расследует обстрелы Николаевки в ЛНР и Белозёрки в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале СК.
«Так, по информации Министерства обороны России, в целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в населённом пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения», — отмечается в заявлении.
По имеющимся предварительным данным, в результате удара по населённому пункту Белозёрка в Херсонской области погибли три человека, а ещё десять были ранены.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.