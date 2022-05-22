Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР

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В пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР
  • AP

Отмечается, что во время воздушной разведки в одном из районов республики был зафиксирован пикап и группа пехоты ВСУ в укрытии.

«Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнём опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять человек по подозрению в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также захватили бронетранспорт и оружие.

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