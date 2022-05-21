Росгвардия задержала в Харьковской области девять человек за пособничество ВСУ

Военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять человек по подозрению в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также захватили бронетранспорт и оружие.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы провели специальные адресные мероприятия в Харьковской области. Они в течение трёх дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений.

Были задержаны девять подозреваемых в пособничестве ВСУ. Также сотрудники Росгвардии захватили бронетранспортёр противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72 и крупнокалиберный пулемёт.

Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области уничтожили четыре неразорвавшиеся ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.