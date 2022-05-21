Росгвардия задержала в Харьковской области девять человек за пособничество ВСУ

Короткая ссылка
Военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять человек по подозрению в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также захватили бронетранспорт и оружие.
Росгвардия задержала в Харьковской области девять человек за пособничество ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы провели специальные адресные мероприятия в Харьковской области. Они в течение трёх дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений.

Были задержаны девять подозреваемых в пособничестве ВСУ. Также сотрудники Росгвардии захватили бронетранспортёр противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72 и крупнокалиберный пулемёт.

Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области уничтожили четыре неразорвавшиеся ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить