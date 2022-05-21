В ДНР изменили курс гривны к рублю
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.
«Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики» изменение, заменив слова «2,5 российских рубля» словами «2,0 российских рубля», — отмечается в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу с 23 мая.
Ранее в Луганской Народной Республике изменили курс украинской гривны к российскому рублю. С 23 мая будет применяться курс в размере два рубля за одну гривну.