В ДНР изменили курс гривны к рублю

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым на территории республики устанавливается курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.

«Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики» изменение, заменив слова «2,5 российских рубля» словами «2,0 российских рубля», — отмечается в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу с 23 мая.

Ранее в Луганской Народной Республике изменили курс украинской гривны к российскому рублю. С 23 мая будет применяться курс в размере два рубля за одну гривну.