Кадыров заявил о начале атак на позиции ВСУ в районе Камышевахи

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения приступили к атаке укреплений украинских военных в районе населённого пункта Камышеваха Луганской Народной Республики.

«Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населённого пункта Камышеваха», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что ранее бойцы во главе с командиром специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Замидом Чалаевым после успешного освобождения Мариуполя перешли на Луганский фронт.

Также глава Чечни добавил, что украинские военные продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее Кадыров призвал украинских националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие.