Кадыров заявил о начале атак на позиции ВСУ в районе Камышевахи

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения приступили к атаке укреплений украинских военных в районе населённого пункта Камышеваха Луганской Народной Республики.
Кадыров заявил о начале атак на позиции ВСУ в районе Камышевахи
  • РИА Новости

«Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населённого пункта Камышеваха», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что ранее бойцы во главе с командиром специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Замидом Чалаевым после успешного освобождения Мариуполя перешли на Луганский фронт.

Также глава Чечни добавил, что украинские военные продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее Кадыров призвал украинских националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить