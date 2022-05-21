В Иловайск прибыл поезд с более 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Короткая ссылка
В Иловайск прибыл поезд с 2580 т гуманитарной помощи, собранной Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
В Иловайск прибыл поезд с более 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня прибыл важный груз, рекордный по своему объёму. Всего из России в Донбасс отправилось 68 вагонов. В ЛНР отправилось 27 вагонов, в ДНР — 41», — цитирует агентство представителя ОНФ в ДНР Владимира Тараненко.

По данным агентства, в сборе помощи участвовали 60 регионов России.

В состав груза вошли стройматериалы, генераторы, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания длительного хранения, бытовая химия и т. д.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить