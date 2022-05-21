В Иловайск прибыл поезд с более 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Сегодня прибыл важный груз, рекордный по своему объёму. Всего из России в Донбасс отправилось 68 вагонов. В ЛНР отправилось 27 вагонов, в ДНР — 41», — цитирует агентство представителя ОНФ в ДНР Владимира Тараненко.
По данным агентства, в сборе помощи участвовали 60 регионов России.
В состав груза вошли стройматериалы, генераторы, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания длительного хранения, бытовая химия и т. д.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья.