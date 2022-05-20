В Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья

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В Донбасс прибыла ещё одна партия гуманитарной помощи из Московской области.
В Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в Новоазовск волонтёры привезли продукты первой необходимости.

Кроме того, очередную партию гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР отправили из Ярославской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этот раз жители региона собрали 7 т продуктов и предметов первой необходимости. Груз отправят в Донбасс с аэродрома Чкаловский.

Ранее сообщалось, что в Первомайск доставили гумпомощь от Калужской области.

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