В Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья

В Донбасс прибыла ещё одна партия гуманитарной помощи из Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в Новоазовск волонтёры привезли продукты первой необходимости.

Кроме того, очередную партию гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР отправили из Ярославской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этот раз жители региона собрали 7 т продуктов и предметов первой необходимости. Груз отправят в Донбасс с аэродрома Чкаловский.

Ранее сообщалось, что в Первомайск доставили гумпомощь от Калужской области.