В Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья
Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, в Новоазовск волонтёры привезли продукты первой необходимости.
Кроме того, очередную партию гумпомощи для жителей ЛНР и ДНР отправили из Ярославской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В этот раз жители региона собрали 7 т продуктов и предметов первой необходимости. Груз отправят в Донбасс с аэродрома Чкаловский.
Ранее сообщалось, что в Первомайск доставили гумпомощь от Калужской области.