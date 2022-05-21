В Белоруссии заявили о стабильной ситуации на границах страны

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что ситуация на границах республики стабильная и находится под контролем.

Об этом он сказал, принимая участие в торжественном ритуале принесения присяги новобранцами в Сморгонской пограничной группе.

«Та ситуация на границе, которая была три года назад и сейчас, отличается. Но она стабильная и контролируемая», — цитирует его РИА Новости.

Лаппо отметил, что белорусские пограничники обеспечены современной сложной техникой, которая помогает осуществлять охрану границы.

«У нас хватит сил и средств, чтобы охранять нашу границу», — заявил он.

Ранее белорусский Генеральный штаб сообщил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении из-за создания украинскими вооружёнными силами 20-тысячной группировки у границ с Белоруссией.