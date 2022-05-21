Военный эксперт Кнутов рассказал о лазерном комплексе «Задира»

Короткая ссылка
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями» рассказал о возможностях российского лазерного комплекса «Задира».
Военный эксперт Кнутов рассказал о лазерном комплексе «Задира»
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По его словам, эти комплексы используют для воздействия на прицелы и другую оптику танков и артиллерии и позволяют вывести её из строя, таким образом нейтрализуя тяжёлое оружие противника.

«Вероятно, наш комплекс способен работать по ракетам реактивных систем залпового огня, разогревая их в полёте, что будет приводить к детонации», — сказал Кнутов.

Также он считает, что данный комплекс может изменить ситуацию в воздухе в ходе спецоперации на Украине.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в ходе спецоперации ВС России на Украине был использован лазерный комплекс «Задира». По его словам, система способна поражать беспилотники на дальности 5 км с помощью теплового излучения.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить