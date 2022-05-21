Военный эксперт Кнутов рассказал о лазерном комплексе «Задира»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями» рассказал о возможностях российского лазерного комплекса «Задира».

По его словам, эти комплексы используют для воздействия на прицелы и другую оптику танков и артиллерии и позволяют вывести её из строя, таким образом нейтрализуя тяжёлое оружие противника.

«Вероятно, наш комплекс способен работать по ракетам реактивных систем залпового огня, разогревая их в полёте, что будет приводить к детонации», — сказал Кнутов.

Также он считает, что данный комплекс может изменить ситуацию в воздухе в ходе спецоперации на Украине.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в ходе спецоперации ВС России на Украине был использован лазерный комплекс «Задира». По его словам, система способна поражать беспилотники на дальности 5 км с помощью теплового излучения.

Подробнее — в материале RT.