Пленный командир бригады ВСУ Волына сообщил об иностранцах на «Азовстали»
На видео с участием Волынского, которое есть в распоряжении РИА Новости, он утвердительно ответил на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали».
«В составе подразделений Вооружённых сил Украины есть иностранцы», — сказал он.
Украинский командир добавил, что не располагает информацией о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.
17 мая Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Позднее ведомство сообщило о полном освобождении территории завода.
Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».