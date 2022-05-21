Аксёнов назвал освобождение «Азовстали» блестящей победой

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал полное освобождение территории металлургического комбината в Мариуполе «Азовсталь» блестящей победой.

«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию «Азовстали» в Мариуполе.

Впоследствии Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.