Аксёнов назвал освобождение «Азовстали» блестящей победой

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал полное освобождение территории металлургического комбината в Мариуполе «Азовсталь» блестящей победой.

«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию «Азовстали» в Мариуполе.

Впоследствии Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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