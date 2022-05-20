В ЛНР сообщили об обстреле колонны волонтёров с гумпомощью у Попасной

Короткая ссылка
Колонна волонтёров с гумпомощью попала под обстрел РСЗО с кассетными зарядами на въезде в город Попасная. Об этом сообщили в организации «Не забудем, не простим!».
В ЛНР сообщили об обстреле колонны волонтёров с гумпомощью у Попасной
  • РИА Новости

«Члены полевой команды ОО «Не забудем, не простим!» попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну машин волонтёров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что одна машина получила повреждения, пострадавших в результате ЧП нет.

«Гуманитарная помощь была доставлена адресатам», — подытожили в организации.

Ранее в ЛНР сообщили, что средства ПВО Луганской Народной Республики перехватили в небе над городом Дебальцево ракету «Точка-У», выпущенную украинскими военными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить