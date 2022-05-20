В ЛНР сообщили об обстреле колонны волонтёров с гумпомощью у Попасной
- РИА Новости
«Члены полевой команды ОО «Не забудем, не простим!» попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну машин волонтёров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что одна машина получила повреждения, пострадавших в результате ЧП нет.
«Гуманитарная помощь была доставлена адресатам», — подытожили в организации.
Ранее в ЛНР сообщили, что средства ПВО Луганской Народной Республики перехватили в небе над городом Дебальцево ракету «Точка-У», выпущенную украинскими военными.