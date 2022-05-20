В ЛНР сообщили об обстреле колонны волонтёров с гумпомощью у Попасной

Колонна волонтёров с гумпомощью попала под обстрел РСЗО с кассетными зарядами на въезде в город Попасная. Об этом сообщили в организации «Не забудем, не простим!».

«Члены полевой команды ОО «Не забудем, не простим!» попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну машин волонтёров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что одна машина получила повреждения, пострадавших в результате ЧП нет.

«Гуманитарная помощь была доставлена адресатам», — подытожили в организации.

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