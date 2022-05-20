Министр обороны Шойгу: освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению

Группировки сил России, ЛНР и ДНР продолжают освобождение территорий Донбасса, освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Группировки российских вооружённых сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.

Также министр рассказал, что 1908 украинских националистов, заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.