Министр обороны Шойгу: освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению

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Группировки сил России, ЛНР и ДНР продолжают освобождение территорий Донбасса, освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Министр обороны Шойгу: освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению
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«Группировки российских вооружённых сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.

Также министр рассказал, что 1908 украинских националистов, заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

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