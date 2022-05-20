Шойгу: с «Азовстали» в плен сдались 1908 украинских националистов

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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России сообщил что 1908 украинских националистов, заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Шойгу: с «Азовстали» в плен сдались 1908 украинских националистов
  • globallookpress.com
  • © VIctor/XinHua

«Продолжается блокирование завода «Азовсталь»... Заблокированные  на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — заявил Шойгу.

Также с территории завода эвакуировали уже 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки с «Азовстали» в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов».

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