В ДНР сообщили о 53 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В ДНР сообщили о 53 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.

Было выпущено 306 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов один человек погиб, ещё семь получили ранения.

Также повреждения получили 24 домостроения и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские военные выпустили шесть снарядов по населённому пункту Новомихайловка и Петровскому району Донецка. 

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