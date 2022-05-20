В ДНР сообщили о 53 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в заявлении.
Было выпущено 306 единиц различных боеприпасов.
В результате обстрелов один человек погиб, ещё семь получили ранения.
Также повреждения получили 24 домостроения и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские военные выпустили шесть снарядов по населённому пункту Новомихайловка и Петровскому району Донецка.