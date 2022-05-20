Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР: с 2014 года в республике погибли 37 детей

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Юлия Назаренко в интервью RT заявила, что в результате вооружённого конфликта с 2014 года в республике погибли 37 детей.

«Погибли 37 деток. 102 ребёнка получили ранения различной степени тяжести», — рассказала Назаренко.

Омбудсмен добавила, что всё лечение для детей проводится бесплатно. Более того, на территории республики работает протезный завод, на котором на безвозмездной основе создают протезы для пострадавших детей.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью RT заявила, что всего за время боевых действий с 2014 года в республике погибли 2034 мирных жителя.

Полная версия интервью с уполномоченным по правам ребёнка ЛНР Юлией Назаренко — в материале RT.