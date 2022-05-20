РИА Новости опубликовало списки погибших и пленённых военных ВСУ на южном направлении

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Сотрудники российских правоохранительных органов получили списки украинских военнослужащих, погибших, пленённых или пропавших без вести на южном направлении. Как сообщает РИА Новости, в документах содержатся более 2 тыс. имён и фамилий.

В списке пленённых военных насчитывается 158 фамилий, а в документе о пропавших без вести — 484 человека.

В апреле Министерство обороны России опубликовало данные о потерях и дезертирстве в Нацгвардии Украины.

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