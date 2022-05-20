РИА Новости опубликовало списки погибших и пленённых военных ВСУ на южном направлении

Сотрудники российских правоохранительных органов получили списки украинских военнослужащих, погибших, пленённых или пропавших без вести на южном направлении. Как сообщает РИА Новости, в документах содержатся более 2 тыс. имён и фамилий.