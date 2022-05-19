Спикер парламента Молдавии заявил о вынужденном соблюдении антироссийских санкций

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Молдавия не откажется от антироссийских рестрикций в банковской системе из-за риска встречных санкций, заявил спикер парламента страны Игорь Гросу в вечернем эфире онлайн-проекта «Территория Свободы».
Спикер парламента Молдавии заявил о вынужденном соблюдении антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Cem Ozdel/Anadolu Agency

«Мы продолжим соблюдать эти санкции. Для нас важно эти (запреты. — RT) соблюдать. Рисковать мы не будем. Попадать под (встречные. — RT) санкции мы не хотим», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гросу, власти будут исходить из государственных интересов во избежание экономических рисков для граждан страны.

Президент республики Майя Санду ранее заявила, что Молдавия не будет оказывать России помощь в обходе западных санкций.

Она напомнила, что между Молдавией и Россией существует несколько основных экономических направлений сотрудничества.

По её словам, взаимодействие в финансовой сфере практически приостановлено. Экспорт в Россию уменьшился из-за физических препятствий, вызванных проведением военной спецоперации России на Украине.

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