МО России: Киев готовит провокацию с «блуждающими миномётами» в Сумской области

Короткая ссылка
Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих миномётов» в Середине-Буде Сумской области, сообщили в Минобороны России.
МО России: Киев готовит провокацию с «блуждающими миномётами» в Сумской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным ведомства, украинские националисты планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с удерживаемыми там мирными жителями.

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — следует из заявления Минобороны.

Ранее пленные украинские военные сообщили, что Киев под руководством западных кураторов готовит в Константиновке (ДНР) провокацию по «бучинскому» сценарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить