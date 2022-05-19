МО России: Киев готовит провокацию с «блуждающими миномётами» в Сумской области

Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих миномётов» в Середине-Буде Сумской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские националисты планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам с удерживаемыми там мирными жителями.

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — следует из заявления Минобороны.

Ранее пленные украинские военные сообщили, что Киев под руководством западных кураторов готовит в Константиновке (ДНР) провокацию по «бучинскому» сценарию.