В МВД Таджикистана заявили, что боевиков в Горном Бадашхане направляли из-за рубежа
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Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает агентство «Ховар».
Уточняется, что у организованных преступных групп изъято большое количество оружия и боеприпасов, «коктейли Молотова».
По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны, в Горно-Бадахшанской автономной области, после того, как члены ОПГ «для дестабилизации общественно-политической ситуации» перекрыли международную трассу Душанбе — Кульма.