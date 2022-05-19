В МВД Таджикистана заявили, что боевиков в Горном Бадашхане направляли из-за рубежа

В МВД Таджикистана заявили, что вооружённые боевики в Горном Бадахшане, атаковавшие сотрудников силовых структур страны, направлялись из-за рубежа. Также из-за рубежа их обеспечивали оружием и вели их подготовку для совершения терактов.

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Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает агентство «Ховар». Уточняется, что у организованных преступных групп изъято большое количество оружия и боеприпасов, «коктейли Молотова». По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее сообщалось, что силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны, в Горно-Бадахшанской автономной области, после того, как члены ОПГ «для дестабилизации общественно-политической ситуации» перекрыли международную трассу Душанбе — Кульма.