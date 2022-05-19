В Херсонской области сообщили об утверждении нового бюджета региона в рублях

В освобождённой Херсонской области утверждён расходный бюджет в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов области.

«Уже утверждён бюджет. Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даём. Но тем не менее бюджет уже утверждён в рублях», — заявил он.

Сальдо добавил, что в бюджете учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, а также затраты на оплату социальных направлений и выплату пенсий.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область не изменит курса на интеграцию в состав России.