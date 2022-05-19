В Херсонской области сообщили об утверждении нового бюджета региона в рублях
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«Уже утверждён бюджет. Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даём. Но тем не менее бюджет уже утверждён в рублях», — заявил он.
Сальдо добавил, что в бюджете учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, а также затраты на оплату социальных направлений и выплату пенсий.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область не изменит курса на интеграцию в состав России.