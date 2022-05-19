В ЛНР сообщили о ранении двух человек в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Первомайск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (девять снарядов). В результате обстрелов получили ранения два человека», — говорится в сообщении в Telegram.
Также повреждения получили четыре жилых дома.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Северодонецке бои ведутся «в активной фазе».