В ЛНР сообщили о ранении двух человек в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два человека получили ранения в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Первомайск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (девять снарядов). В результате обстрелов получили ранения два человека», — говорится в сообщении в Telegram. Также повреждения получили четыре жилых дома. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Северодонецке бои ведутся «в активной фазе».