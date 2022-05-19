В ЛНР сообщили о ранении двух человек в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два человека получили ранения в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Первомайск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (девять снарядов). В результате обстрелов получили ранения два человека», — говорится в сообщении в Telegram

Также повреждения получили четыре жилых дома.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Северодонецке бои ведутся «в активной фазе».

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