Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в Северодонецке

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Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Северодонецке бои ведутся «в активной фазе».
Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в Северодонецке
  • РИА Новости

«В населённом пункте Северодонецк бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населённый пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и Вооружённых сил Украины, находимся на подступах к данному населённому пункту», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что операция по освобождению данных населённых пунктов «в активной фазе».

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской Народной Республики.

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