Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска оборудовали огневые позиции на подступах к поликлинике Краматорска (ДНР).

По его словам, в Краматорске, в здании поликлиники № 2 на улице Днепропетровской, разместили раненых боевиков украинских националистических формирований.

При этом гражданских лиц, включая тяжелобольных, заставили покинуть медучреждение под угрозой расправы, рассказал Мизинцев.

Он добавил, что подразделения ВСУ на всех подступах к поликлинике развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.

17 мая Мизинцев заявил, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.