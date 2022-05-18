Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции возле поликлиники Краматорска

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска оборудовали огневые позиции на подступах к поликлинике Краматорска (ДНР).
Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции возле поликлиники Краматорска
  • РИА Новости

По его словам, в Краматорске, в здании поликлиники № 2 на улице Днепропетровской, разместили раненых боевиков украинских националистических формирований.

При этом гражданских лиц, включая тяжелобольных, заставили покинуть медучреждение под угрозой расправы, рассказал Мизинцев.

Он добавил, что подразделения ВСУ на всех подступах к поликлинике развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.

17 мая Мизинцев заявил, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.

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