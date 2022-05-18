Один человек погиб из-за обстрела украинскими националистами ракетами окраин Херсона

Посёлок Чернобаевка на окраине Херсона подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, в результате чего один человек погиб, а ещё один был госпитализирован.

Об этом РИА Новости заявил глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.

«Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они её увидели и отвезли в госпиталь», — сказал он.

По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество домов получили повреждения.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».