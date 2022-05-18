Один человек погиб из-за обстрела украинскими националистами ракетами окраин Херсона
- AP
Об этом РИА Новости заявил глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
«Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они её увидели и отвезли в госпиталь», — сказал он.
По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество домов получили повреждения.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».