Захарова назвала слова главы МИД Литвы попыткой разрушить остатки двусторонних отношений

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса о «режиме», находящемся у власти в России.
Захарова назвала слова главы МИД Литвы попыткой разрушить остатки двусторонних отношений
  • РИА Новости

По словам литовского министра, «пока этот режим находится у власти, глобальная реальность будет иной».

«Это попытка, конечно, вмешательства во внутренние дела нашей страны и вообще разрушить остатки двусторонних отношений. И конечно, это попытка угодить, подпеть своим заокеанским хозяевам», — сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос RT.

Захарова добавила, что, видимо, патологическая ненависть к России застилает глаза и лишает остатков разума, не позволяет видеть очевидное.

«Русофобия как она есть», — заявила она.

Ранее Ландсбергис заявил, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить