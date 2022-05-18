Захарова назвала слова главы МИД Литвы попыткой разрушить остатки двусторонних отношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса о «режиме», находящемся у власти в России.

По словам литовского министра, «пока этот режим находится у власти, глобальная реальность будет иной».

«Это попытка, конечно, вмешательства во внутренние дела нашей страны и вообще разрушить остатки двусторонних отношений. И конечно, это попытка угодить, подпеть своим заокеанским хозяевам», — сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос RT.

Захарова добавила, что, видимо, патологическая ненависть к России застилает глаза и лишает остатков разума, не позволяет видеть очевидное.

«Русофобия как она есть», — заявила она.

Ранее Ландсбергис заявил, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.