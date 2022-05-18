Захарова: Киев делал всё для препятствования выходу гражданских лиц с «Азовстали»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев делает всё возможное для того, чтобы гражданские, военные и боевики не выходили с «Азовстали».
Захарова: Киев делал всё для препятствования выходу гражданских лиц с «Азовстали»
  • РИА Новости

«Киевский режим делает всё, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на «Азовстали» и оттуда не выходили», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

18 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что командиры украинских националистов самого высокого звена пока не вышли с территории «Азовстали».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить