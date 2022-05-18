Захарова: Киев делал всё для препятствования выходу гражданских лиц с «Азовстали»
- РИА Новости
«Киевский режим делает всё, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на «Азовстали» и оттуда не выходили», — сказала она в ходе брифинга.
Ранее Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
18 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что командиры украинских националистов самого высокого звена пока не вышли с территории «Азовстали».