Глава СК поручил расследовать факт обстрела со стороны Украины Тёткина в Курской области
- РИА Новости
«Участниками украинских вооружённых формирований 17 мая 2022 года совершён обстрел пограничного пункта в посёлке городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области. Миномётному обстрелу также подверглась территория сахарного завода на окраине данного населённого пункта», — говорится в сообщении СК в Telegram.
Отмечается, что сотрудники пограничной службы ФСБ России и военнослужащие российских ВС открыли ответный огонь.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничной Алексеевке восстановили связь, газо- и электроснабжение после обстрела со стороны украинской армии.