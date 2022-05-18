Глава СК поручил расследовать факт обстрела со стороны Украины Тёткина в Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населённого пункта Тёткино в Курской области.

«Участниками украинских вооружённых формирований 17 мая 2022 года совершён обстрел пограничного пункта в посёлке городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области. Миномётному обстрелу также подверглась территория сахарного завода на окраине данного населённого пункта», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Отмечается, что сотрудники пограничной службы ФСБ России и военнослужащие российских ВС открыли ответный огонь.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в приграничной Алексеевке восстановили связь, газо- и электроснабжение после обстрела со стороны украинской армии.